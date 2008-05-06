Україна збільшила транзит газу в Європу до рекордного обсягу

ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз України", за оперативними даними, в січні-квітні збільшила транзит природного газу в країни Європи на 29,9%, або на 10,4 млрд. куб. м, порівняно з аналогічним періодом 2007 року, - до 45,1 млрд. куб. м, що є найбільшим показником за всю історію існування газотранспортної системи України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НАК "Нафтогаз України".

У повідомленні наголошується, що обсяг транзиту газу в країни СНД у січні-квітні скоротився на 14%, порівняно з аналогічним періодом 2007 року, - до 1,2 млрд. куб. м.

Обсяг транспортування газу споживачам України в січні-квітні збільшився на 5%, порівняно з аналогічним періодом 2007 року, - до 26,3 млрд. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, у 2007 році Україна протранспортувала в країни Європи 112,1 млрд. куб. м природного газу, що на 1,7 млрд. куб. м, або на 1,5% менше, ніж у 2006 році. Основною причиною зниження обсягів транзиту газу в 2007 році стала переорієнтація ВАТ “Газпром” поставок газу на південь Російської Федерації через введений в експлуатацію газопровід “Октябрьская-Сохрановка” в обхід території України.

Довідка УНІАН. ДК “Укртрансгаз” є оператором газотранспортної системи України. Саном на 1 січня 2008 року газотранспортна система ДК “Укртрансгаз” складається з 71 компресорної станції загальною потужністю 5405,1 мВт. Довжина магістральних газопроводів і газопроводів-відведень становить 37 тис. км. Пропускна спроможність ГТС України становить: на вході - 288, на виході - 178,5 млрд. куб. м, у т.ч. у країни Європи - 142,5 млрд. куб. м.