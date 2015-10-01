Очевидці про удари російської авіації у Сирії: вони бомбили мирних жителів

Сирієць, чиї родичі живуть недалеко від Хомса поблизу епіцентру попередньої російської атаки, розповів, що із семи тільки в одному місці вони бомбили Вільну сирійську армію, передає ТСН.

"В інших бомбили мирних людей. Школи, лікарні, церкви, мечеті, будинки. Там, де ринки, де збираються люди, - там і бомблять. Росія бомбила мирних людей", - розповів очевидець.

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Це підтверджують і свідки безпосередньо у Хомсі.

"Під бомби потрапили кілька міст на північ від Хомса. Російські дипломати сказали, що там були сили ІДІЛ. Але їх там ніколи не було. Від нашого міста ісламісти дуже далеко. Ми підтверджуємо, що росіяни атакували цивільне населення. Ми не помітили ніякої різниці між російськими військами і військами Башара Асада. Всі вони вбивають мирних сирійців", - обурилися очевидці.

Раніше УНІАН повідомляв, що після вчорашніх обстрілів з повітря Росія знову застосувала авіацію і завдала серії потужних авіаударів у Сирії в районах Ахрар аль-Шам і Джиср-аш-Шугур.

Також стало відомо про те, що у Сирії армія Асада спільно із союзниками готує наземну операцію.