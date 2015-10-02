ЗМІ назвали ім'я вбивці 10 осіб в американському коледжі (фото)

Стрільцем, який вбив 10 осіб у американському коледжі, виявився 26-річний Кріс Харпер-Мерсер, повідомляє Express.

Також видання зазначає, що Харпер-Мерсер купував товари з нацистською символікою в мережі Інтернет.

Джерела CNN також відзначають, що вбивця був у бронежилеті і добре озброєний. У нього було достатньо боєприпасів, щоб вести тривалу перестрілку.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з останніми даними від шерифа округа Дугласа Джонаа Хенліна, кількість загиблих в результаті стрілянини на території коледжу Umpqua в Орегоні становить 10 людей, ще семеро отримали поранення. Сам нападник був убитий.

По мірі подій надходили суперечливі дані про кількість жертв.

Зазначається, що напередодні, в середу вночі, вбивця повідомив про свої плани влаштувати стрілянину. Деякі учасники форуму підбивали його до цього, давали поради як це краще зробити і яку зброю використовувати. За словами нападника, він хотів прославитися.