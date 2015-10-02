Японія збирає інформацію щодо можливого запуску потужної ракети у КНДР
Генеральний секретар кабінету міністрів Японії заявив, що якщо запуск відбудеться, то це стане очевидним порушенням резолюцій Ради безпеки ООН.
Уряд Японії стурбований інформацією про можливий запуск КНДР ракети великої потужності і вважає це порушенням рішень ООН. З такою заявою виступив у п'ятницю на прес-конференції в Токіо генеральний секретар кабінету міністрів Есихіде Суга, передає ТАСС.
"Якщо запуск відбудеться, то це стане очевидним порушенням резолюцій Ради безпеки ООН",- зазначив він. Радбез раніше заборонив КНДР будь-які дії і розробки, пов'язані з технологіями балістичних ракет.
"Ми з глибокою стурбованістю збираємо інформацію про можливий пуск і займаємося її аналізом",- повідомив генсек японського кабінету.
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У четвер глава МЗС КНДР Лі Су Ен заявив на сесії Генеральної асамблеї ООН, що його країна має право на запуски супутників і ядерні випробування. Він також стверджував, що Рада безпеки, яка заборонила такі дії Пхеньяну, перетворилася в "посміховисько" через поведінку США.
У вересні в КНДР було оголошено про швидкий запуск космічної ракети з супутником спостереження за поверхнею Землі. Розвідка також зафіксувала на полігоні на північному заході КНДР будівництво стартового майданчика, з якого можливий запуск ракети довжиною до 60 метрів. Однак сама вона поки на базу не доставлена. У Сеулі і Токіо вважають це підготовкою до фактичного випробування міжконтинентальної балістичної ракети.