Японія збирає інформацію щодо можливого запуску потужної ракети у КНДР

Уряд Японії стурбований інформацією про можливий запуск КНДР ракети великої потужності і вважає це порушенням рішень ООН. З такою заявою виступив у п'ятницю на прес-конференції в Токіо генеральний секретар кабінету міністрів Есихіде Суга, передає ТАСС.

"Якщо запуск відбудеться, то це стане очевидним порушенням резолюцій Ради безпеки ООН",- зазначив він. Радбез раніше заборонив КНДР будь-які дії і розробки, пов'язані з технологіями балістичних ракет.

"Ми з глибокою стурбованістю збираємо інформацію про можливий пуск і займаємося її аналізом",- повідомив генсек японського кабінету.

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У четвер глава МЗС КНДР Лі Су Ен заявив на сесії Генеральної асамблеї ООН, що його країна має право на запуски супутників і ядерні випробування. Він також стверджував, що Рада безпеки, яка заборонила такі дії Пхеньяну, перетворилася в "посміховисько" через поведінку США.

У вересні в КНДР було оголошено про швидкий запуск космічної ракети з супутником спостереження за поверхнею Землі. Розвідка також зафіксувала на полігоні на північному заході КНДР будівництво стартового майданчика, з якого можливий запуск ракети довжиною до 60 метрів. Однак сама вона поки на базу не доставлена. У Сеулі і Токіо вважають це підготовкою до фактичного випробування міжконтинентальної балістичної ракети.