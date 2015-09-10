Міноборони Південної Кореї: КНДР запустить нову балістичну ракету 10 жовтня
КНДР проведе запуск нової міжконтинентальної балістичної ракети 10 жовтня або в одну з найближчих до цього числа дат.
Про це йдеться у доповіді південнокорейського міністерства національної оборони, представленій у парламенті країни, передає ТАСС.
"Найімовірніше, запуск буде приурочений до 70-ї річниці заснування Трудової партії Кореї, яка відзначається 3 жовтня, - йдеться у документі. - Пуск буде проведений з модернізованого стартового комплексу на ракетному полігоні в Тончхан-ри провінції Пхенан-Пукто".
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Наголошується, що КНДР майже завершила будівництво нового стартового комплексу для ракет великої дальності у районі кордону з Китаєм.
Агентство також повідомило, що південнокорейські розвідувальні супутники виявили ознаки виготовлення ракети великої дальності на військовому заводі поблизу Пхеньяна.
За його даними, влада КНДР планує 10 жовтня провести в Пхеньяні грандіозний військовий парад.