Міноборони Південної Кореї: КНДР запустить нову балістичну ракету 10 жовтня

10:15, 10 вересня 2015
Світ
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КНДР проведе запуск нової міжконтинентальної балістичної ракети 10 жовтня або в одну з найближчих до цього числа дат.

Баллистическая ракета / Official U.S. Navy Page, Flickr.com

Про це йдеться у доповіді південнокорейського міністерства національної оборони, представленій у парламенті країни, передає ТАСС.

"Найімовірніше, запуск буде приурочений до 70-ї річниці заснування Трудової партії Кореї, яка відзначається 3 жовтня, - йдеться у документі. - Пуск буде проведений з модернізованого стартового комплексу на ракетному полігоні в Тончхан-ри провінції Пхенан-Пукто".

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Наголошується, що КНДР майже завершила будівництво нового стартового комплексу для ракет великої дальності у районі кордону з Китаєм.

Агентство також повідомило, що південнокорейські розвідувальні супутники виявили ознаки виготовлення ракети великої дальності на військовому заводі поблизу Пхеньяна.

За його даними, влада КНДР планує 10 жовтня провести в Пхеньяні грандіозний військовий парад.

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