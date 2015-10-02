Кадиров рветься до Сирії: Просить Путіна відправити туди чеченську піхоту
Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що готовий відправити до Сирії піхоту для боротьби з "Ісламською державою".
Про це він заявив в ефірі радіостанції "Російська служба новин", пише Лента.ру.
"Я, як мусульманин, як чеченець, як патріот Росії, заявляю, що в 1999 році, коли республіка була охоплена цими шайтанами, які сьогодні існують, ми дали клятву на Корані: все своє життя будемо боротися проти них (терористів), де б вони не знаходилися. Я не просто говорю, я прошу, щоб нам дозволили виїхати туди і брати участь у цих спецопераціях", - сказав Кадиров.
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Він додав, що рішення має приймати Верховний головнокомандувач, однак чеченські військовослужбовці готові прийняти участь в бойових діях.
За словами Кадирова, як тільки терористи в Сирії зрозуміють, що "до них надсилають солдатів, вони швидко заберуться звідти".