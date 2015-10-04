Міноборони РФ розповіло про нові удари по базах "Ісламської держави" в Сирії

14:49, 04 жовтня 2015
Світ
228 0

Міністерство оборони Росії повідомило про інтенсифікацію російських авіаударів по території Сирії. Як стверджують російські військові, мішенню авіаударів були об'єкти, пов'язані з угрупованням "Ісламська держава".

REUTERS

"За минулу добу проведено 20 вильотів літаків Су-34, Су-24м та Су-25. Нанесені удари по 10 об'єктах бандформувань ІДІЛ ["Ісламської держави"]", - йдеться в повідомленні міноборони РФ, передає Бі-бі-сі

Читайте такожМеркель: військові зусилля в Сирії необхідні, але вони не закінчать війнуЗокрема, російське військове відомство рапортує про знищення чотирьох командних пунктів загонів "Ісламської держави", "центру спеціальної підготовки бойовиків угруповання" в провінції Ракка і удар по табору підготовки джихадистів в районі Кесладжук, провінція Ідліб, де була знищена майстерня з виготовлення саморобних вибухових пристроїв, у тому числі "поясів шахідів".

Раніше в неділю британський прем'єр-міністр Девід Кемерон назвав російську військову кампанію в Сирії "жахливою помилкою". За словами британського прем'єра, російські ВПС в основному завдають ударів по території, що перебуває під контролем бойовиків не "Ісламської держави", а помірної опозиції.

"Вони підтримують м'ясника Асада, що є жахливою помилкою – для них і для всього світу. Це лише збільшить нестабільність в регіоні", - сказав Девід Кемерон.

Москва наполягає, що всі уражені в Сирії цілі мають відношення до "Ісламської держави", і заперечує, що від дій російської авіації гинуть мирні жителі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter