Кемерон хоче придбати 20 нових безпілотників для боротьби з терористами ІД

Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон пообіцяв придбати 20 нових безпілотних літальних апаратів для дистанційної ліквідації бойовиків "Ісламського держави" в Сирії та Іраку.

Про це повідомляє Украинская правда з посиланням на інтерв'ю Девіда Кемерона газеті The Telegraph.

"На даний момент у нас є 10 безпілотників типу Reaper. Ми збираємося замінити їх новим модернізованим обладнанням - закупимо в два рази більше безпілотників типу Protector, щоб забезпечити нашу безпеку", - повідомив Кемерон.

Він також заявив, що збирається прискорити процес отримання дозволу парламенту на операцію Великобританії в Сирії.

Кемерон зазначив, що військова операція Росії в Сирії не вплине на рішення Великобританії відправити туди безпілотники.

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Як повідомляв УНІАН, Велика Британія закликала Росію довести, що її повітряні удари в Сирії мали за цілі тільки об’єкти угруповань "Ісламська держава" й тих, що пов’язані з мережею "Аль-Каїда", але не поміркованих опонентів режиму президента Сирії Башара аль-Асада.