Кемерон заявив, що готовий застосувати ядерну зброю у разі необхідності

Про це в неділю повідомляє "Дождь" з посиланням на Sky News.

Під час виступу на конференції партії консерваторів у Манчестері Девід Кемерон сказав, що, якщо це буде необхідно, він готовий використовувати ядерну зброю. Цією заявою він розкритикував позицію лідера лейбористів Джеремі Корбіна.

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Питання ядерного потенціалу Великобританії обговорювалося у ході передвиборної кампанії. Консерватори, які набрали найбільшу кількість голосів, розповіли, що продовжать роботи з будівництва чотирьох атомних підводних човнів.

У свою чергу Лейбористська і Шотландська національні партії розкритикували це рішення. За їхніми даними, програма модернізації ядерних озброєнь може коштувати країні 100 мільярдів фунтів стерлінгів.