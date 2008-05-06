Посол Грузії: конфлікт з Росією не вплине на вступ країни до НАТО
21:33, 06 травня 2008Світ
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Про це він заявив на прес-конференції в Києві
|Мераб АНТАДЗЕ
Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН, відповідаючи на запитання журналістів.
"Грузія та Україна у будь-якому разі будуть членами НАТО. І ці події, я сподіваюся, не вплинуть на ті рішення, які було прийнято в Бухаресті", - сказав М.АНТАДЗЕ.
"Загострення ситуації в зоні конфлікту - це, мовою дипломатії, військова інтервенція Росії проти Грузії й спроба порушення територіальної цілісності Грузії", - сказав М.АНТАДЗЕ. На думку посла, "прагнення Грузії в НАТО й незалежна зовнішня політика були однією з причин російської активності" в Абхазії.
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