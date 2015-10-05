У Киргизстані після підрахунку 90% бюлетенів лідирує провладна партія

Такі дані Центрвиборчком Киргизстану наводить після підрахунку 90% бюлетенів, повідомляє Радіо Свобода.

Опозиційна партія «Республіка – Ата-Журт» стає другою, маючи 20% голосів. Усього семивідсотковий виборчий бар’єр подолали шість партій.

Парламент Киргизстану складається зі 120 депутатів.

За даними ЦВК, 4 жовтня проголосували близько 60% зареєстрованих виборців.

Упродовж дня фіксувалися випадки технічних проблем, лунали звинувачення в шахрайстві. Киргизька служба Радіо Свобода («Радіо Азаттик») повідомляла про довгі черги на деяких виборчих дільницях, багато виборців казали про дво- або й тригодинне очікування, щоб отримати можливість проголосувати.

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На виборах у Киргизстані вперше в Центральній Азії використовувалися біометричні картки для ідентифікації кожного виборця в спробі зупинити можливі фальсифікації. Віце-прем’єр Таїрбек Сарпашев заявив 4 жовтня, що від 3 до 5% виборців мали «технічні проблеми з біометричною системою голосування».

Міністерство внутрішніх справ заявило, що отримало деякі скарги на партії, які намагалися купити голоси. Водночас місцеві спостерігачі відзначили, що не отримували повідомлень про «дуже серйозні порушення».

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Як повідомляв УНІАН, у Киргизстані, де 4 жовтня відбуваються парламентські вибори, о 20:00 за місцевим часом закрилися дільниці для голосування. Після завершення голосування прем’єр-міністр Киргизстану Темір Сарієв заявив, що проголосувала більш як половина від кількості виборців у списках.