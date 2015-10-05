Росія відзвітувала про нові авіаудари у Сирії: знищені табори смертників

Про це повідомляє РІА «Новости».

Відзначається, що авіація Росії завдала у сирійській провінції Хомс удари по трьох об'єктах угрупування «Ісламська держава», знищено два склади боєприпасів терористів.

«Літаками Су-34, Су-24М знищено два склади боєприпасів терористів. Внаслідок удару на складах виникла пожежа і детонація боєприпасів, що призвело до знищення цих об'єктів», — повідомив генерал.

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У районі міста Ідліб було нанесено 6 ударів, знищено близько 30 одиниць техніки, у тому числі захоплені у сирійської армії танки Т-55.

Він додав, що бомбардувальники Су-24М завдали удару по вузлу зв'язку бойовиків, що забезпечує взаємодію між загонами терористів в провінції Хомс.

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За даними Міноборони, російська авіація вже значно порушила систему управління і матеріально-технічного забезпечення бойовиків, а також завдала шкоди інфраструктурі по підготовці терористів-смертників.

Вчора стало відомо, що російська авіація в Сирії використовують високоточну керовану ракету Х-29Л.