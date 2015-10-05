Росія відзвітувала про нові авіаудари у Сирії: знищені табори смертників
Літаки ВКС Росії за добу завдали ударів по дев'яти об'єктах угрупування «Ісламська держава» у Сирії і здійснили 25 вильотів з авіабази «Хмеймім», повідомив офіційний представник Міноборони Росії генерал-майор Ігор Конашенков.
Про це повідомляє РІА «Новости».
Відзначається, що авіація Росії завдала у сирійській провінції Хомс удари по трьох об'єктах угрупування «Ісламська держава», знищено два склади боєприпасів терористів.
«Літаками Су-34, Су-24М знищено два склади боєприпасів терористів. Внаслідок удару на складах виникла пожежа і детонація боєприпасів, що призвело до знищення цих об'єктів», — повідомив генерал.
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У районі міста Ідліб було нанесено 6 ударів, знищено близько 30 одиниць техніки, у тому числі захоплені у сирійської армії танки Т-55.
Він додав, що бомбардувальники Су-24М завдали удару по вузлу зв'язку бойовиків, що забезпечує взаємодію між загонами терористів в провінції Хомс.
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За даними Міноборони, російська авіація вже значно порушила систему управління і матеріально-технічного забезпечення бойовиків, а також завдала шкоди інфраструктурі по підготовці терористів-смертників.
Вчора стало відомо, що російська авіація в Сирії використовують високоточну керовану ракету Х-29Л.