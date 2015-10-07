Пентагон: Афганські війська занадто слабкі, щоб стримувати талібів
08:24, 07 жовтня 2015Світ
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Командувач силами США в Афганістані генерал Джон Кемпбелл дав вкрай песимістичну оцінку бойовим здібностям афганської армії.
REUTERS
За словами представника Пентагону, афганські війська недостатньо треновані і озброєні, щоб ефективно боротися з талібами.
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Кемпбелл також закликав президента США Барака Обаму переглянути план про виведення американського контингенту з Афганістану, передає Російська служба ВВС.
Відповідно до прийнятої стратегії, до кінця 2016 року число військових зі США на афганській землі знизиться з майже 10 тисяч до однієї тисячі осіб.
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