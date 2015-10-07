Пентагон: Афганські війська занадто слабкі, щоб стримувати талібів

За словами представника Пентагону, афганські війська недостатньо треновані і озброєні, щоб ефективно боротися з талібами.

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Кемпбелл також закликав президента США Барака Обаму переглянути план про виведення американського контингенту з Афганістану, передає Російська служба ВВС.

Відповідно до прийнятої стратегії, до кінця 2016 року число військових зі США на афганській землі знизиться з майже 10 тисяч до однієї тисячі осіб.