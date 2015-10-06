У Вашингтоні впевнені, що Росія навмисне завдає ударів по навчених США сирійських повстанцях – WSJ

У Вашингтоні дійшли висновку, що ці авіаудари у Сирії по повстанських групах - навмисні спроби Москви, пише ZN.UA з посиланням на видання The Wall Street Journal.

У зв'язку з цими подіями в адміністрації Білого дому розгорілися дебати. Вашингтон боїться робити кроки, які можуть спровокувати ширший конфлікт, йдеться у статті.

Американські офіційні особи повідомили, що через недовіру Пентагон вирішив не ділитися жодною інформацією з Москвою про ті області, де були розташовані американські союзники, "бо підозрював, що Росія буде використовувати цю інформацію, щоб надати її режиму президента Башара Асада".

"У перший день можна було сказати, що це помилка", - сказав високопоставлений американський чиновник. "Але на третій і четвертий день стало очевидним - немає жодних сумнівів, що це робиться навмисно. Вони знають, куди вони б'ють", - додав він.

Американські офіційні особи тепер вважають, що спочатку "росіяни були спрямовані безпосередньо проти підтримуваних ЦРУ повстанських груп, які становлять пряму загрозу Асаду".

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Російські офіційні особи минулого тижня заявили, що вони запустили повітряну військову кампанію у Сирії, щоб боротися з екстремістською групою "Ісламська держава" та іншими терористами, які сирійський режим називає своїми супротивниками.

Представники американських спецслужб заявили, що головне завдання цієї операції, - це зміцнення режиму Асада і боротьба з повстанцями, а не з "ІД".

І, незважаючи на те, що, як говорили російські чиновники, поточна військова кампанія РФ обмежиться лише авіаударами, голова комітету Держдуми з оборони адмірал Володимир Комоєдов у понеділок, 5 жовтня, заявив, що не відкидає в Сирії появи добровольчих бригад, до яких увійдуть в тому числі й добровольці, що отримали бойовий досвід на Донбасі.

Видання нагадує, що Обама спочатку проігнорував пропозиції радників у 2012 році про те, щоб забезпечити повстанців зброєю у Сирії, що борються проти режиму Асада.