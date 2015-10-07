Війська Асада почали масштабний наступ в провінціях Хама та Ідліб - Associated Press

Сирійські війська почали масштабний наступ в провінціях Хама та Ідліб, передає Associated Press з посиланням на неназваного високопоставленого представника керівництва країни, пише Дождь.

Як зазначає агентство, сирійські військові за підтримки російської авіації вперше перейшли в наступ після початку операції Повітряно-космічних сил Росії.

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За даними військового джерела сирійського державного агентства SANA, війська у взаємодії з ВКС Росії наносять удари по позиціях терористичних організацій «Ісламська держава» і «Джабхат Ан-Нусра» («Фронт ан-Нусра», сирійське відділення терористичної організації «Аль-Каїда»). Джерело стверджує, що бойовики несуть великі втрати в живій силі і техніці.

У наступі військ беруть участь «сили опору», які підтримують президента Башара Асада, повідомив РИА Новости посол Сирії в Росії Ріяд Хаддад.

Нагадаємо, з 30 вересня російська авіація завдає ударів по Сирії - як по районах, де закріпилися бойовики "Ісламської держави", так і по територіях, які утримують повстанці, які воюють проти режиму президента країни Башара Асада.