В парламенті Косово кинули гранату зі сльозогінним газом (фото, відео)
15:17, 08 жовтня 2015Світ
178 0
Опозиція в парламенті Косово зірвала роботу парламенту, кинувши до зали гранату зі сльозогінним газом.
Таким чином опозиція висловила протест проти угоди з Сербією / eurointegration.com.ua
Таким чином опозиція висловила протест проти угоди з Сербією, яка була укладена під егідою ЄС і надає більше повноважень регіонам, де більшістю населення є серби, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Associated press.
Гранату кинув до зали один з опозиційних депутатів, після цього її заповнив сльозогінний газ.
При цьому сесію вирішили не закривати і парламент продовжив роботу, хоча рішення і приймалися за прискореною процедурою.
Гранату кинув до зали один з опозиційних депутатів / eurointegration.com.ua
Опозиція супроводжувала роботу парламенту свистом.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter