В парламенті Косово кинули гранату зі сльозогінним газом (фото, відео)

15:17, 08 жовтня 2015
Світ
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Опозиція в парламенті Косово зірвала роботу парламенту, кинувши до зали гранату зі сльозогінним газом.

eurointegration.com.ua

Таким чином опозиція висловила протест проти угоди з Сербією, яка була укладена під егідою ЄС і надає більше повноважень регіонам, де більшістю населення є серби, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Associated press.

Гранату кинув до зали один з опозиційних депутатів, після цього її заповнив сльозогінний газ.

При цьому сесію вирішили не закривати і парламент продовжив роботу, хоча рішення і приймалися за прискореною процедурою.

eurointegration.com.ua

Опозиція супроводжувала роботу парламенту свистом.

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