В парламенті Косово кинули гранату зі сльозогінним газом (фото, відео)

Таким чином опозиція висловила протест проти угоди з Сербією, яка була укладена під егідою ЄС і надає більше повноважень регіонам, де більшістю населення є серби, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Associated press.

Гранату кинув до зали один з опозиційних депутатів, після цього її заповнив сльозогінний газ.

При цьому сесію вирішили не закривати і парламент продовжив роботу, хоча рішення і приймалися за прискореною процедурою.

Опозиція супроводжувала роботу парламенту свистом.