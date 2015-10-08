НАТО вирішило створити штаби в Угорщині та Словаччині - Столтенберг

"Сьогодні ми схвалили плани щодо створення двох додаткових підрозділів по інтеграції, в Угорщині й Словаччині", - заявив Столтенберг після засідання Північноатлантичного альянсу на рівні міністрів оборони, повідомляє РИА Новости.

Читайте такожУ Кремлі звинуватили НАТО в спробі прикрити плани експансії приводами про загрозу Росії

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявив, що Альянс у разі необхідності готовий розгорнути свої сили на Півдні, у тому числі в Туреччині.