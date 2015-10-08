НАТО вирішило створити штаби в Угорщині та Словаччині - Столтенберг
15:21, 08 жовтня 2015Світ
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Міністри оборони країн - членів НАТО вирішили створити штабні осередки альянсу в Угорщині та Словаччині, заявив генсек НАТО Йенс Столтенберг.
REUTERS
"Сьогодні ми схвалили плани щодо створення двох додаткових підрозділів по інтеграції, в Угорщині й Словаччині", - заявив Столтенберг після засідання Північноатлантичного альянсу на рівні міністрів оборони, повідомляє РИА Новости.
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Нагадаємо, раніше Столтенберг заявив, що Альянс у разі необхідності готовий розгорнути свої сили на Півдні, у тому числі в Туреччині.
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