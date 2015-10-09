Підтримувана російською авіацією армія Асада за день знищила понад 50 бойовиків у Сирії - ЗМІ

Про це заявляє урядове Сирійське арабське інформаційне агентство SANA.

За повідомленням військового джерела, у провінції Дейр-ез-Зор у районах Аль-Джафра, Меядін і Аль-Мреаійя Військово-повітряні сили Сирії розгромили кілька позицій терористів "Ісламської держави".

"У провінції Алеппо в районі Аль-Брейдж армійський підрозділ нейтралізував убитими 50 бойовиків разом зі зброєю", - сказано в повідомленні.

Разом з тим сказано, що на півночі провінції Хама на околицях Кафр-Зейт сили Асада ліквідували 5 і поранили ще 12 терористів при знищенні 5 автомобілів, оснащених великокаліберними кулеметами.

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Також йдеться, що на півночі провінції Латакія було збито безпілотник терористів. У районі Рабіа Військово-повітряні сили Сирії завдали інтенсивних ударів і розгромили кілька укриттів терористів, знищивши безліч з них.

Як повідомляв УНІАН, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили завдають авіаударів на території Сирії по нібито позиціях "Ісламської держави".

За повідомленнями ЗМІ, авіаудари РФ у Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.

7 жовтня під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу йшлося, що Росія завдала ракетних ударів по Сирії, використовуючи флот у Каспійському морі.