ЗМІ повідомили про протилежні цілі ударів російської авіації у Сирії

Зокрема, за повідомленням сирійської опозиції, яка протистоїть уряду Башара Асада, російські літаки завдали ударів як у районі міста Хама, так і в районі міста Хомс, передає "Новое время" з посиланням на Al-Arabiya.

Згідно з їхньою інформацією, території, по яких здійснювалися бомбардування, не перебувають під контролем "Ісламської держави".

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Водночас американський чиновник розповів Reuters, що військова авіація Росії завдавала ударів у районі міста Хомс по територіях, які не контролюються "Ісламською державою".

Крім того, французьке дипломатичне джерело сказало інформагентству, що російські удари, судячи з усього, зосереджені на сирійській опозиції, а не ІДІЛ.

Раніше сьогодні стало відомо, що Росія завдала свого першого удару в Сирії неподалік від міста Хомс. У свою чергу Міноборони РФ підтвердило повідомлення про удари російської авіації на території Сирії.