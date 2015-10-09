У Генштабі РФ заявили про можливе застосування ІДІЛ отруйного газу проти армії Асада

Про це повідомляє ТАСС.

«При проведенні дорозвідки після нанесення ударів нашої авіації були зафіксовані переговори бойовиків про термінове перекидання спеціальних боєприпасів до лінії фронту з сирійськими військами. Також йшлося про якісь «сюрпризи», по всій видимості, саморобні вибухові пристрої, начинених хімічними компонентами», - заявило джерело.

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Він додав, що «мова йшла про те, що ці спеціальні боєприпаси і «сюрпризи» треба якомога швидше доставити саме в ті райони, де відзначається найбільша активність урядових військ з метою зупинити їх наступ і створити нездоланний бар'єр хімічного зараження місцевості не тільки для людей, але і техніки».

Як повідомляв УНІАН, армія президента Сирії Башара Асада і сили Російської Федерації за сьогоднішній день знищили більше 50 бойовиків на території Сирії.