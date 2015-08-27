"Ісламська держава" захопила нові території біля кордону Туреччини
16:05, 27 серпня 2015Світ
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Бойовики "Ісламської держави" захопили нові території в Сирії, які до цього контролювали сирійські повстанці.
REUTERS
Спостерігачі за правами людини в Сирії, що базуються у Великобританії, повідомили, що бойовики захопили 5 сіл, зокрема два поблизу кордону з Туреччиною, повідомляє радіо "Свобода".
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"Ісламська держава" оголосила про захоплення трьох сіл у регіоні й оточення контрольованого повстанцями міста Мареа, за 20 км на південь від турецького кордону.
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що незабаром буде проведена операція проти бойовиків на кордоні.
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