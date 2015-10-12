ВПС Франції знищили в Сирії як мінімум 6 французьких ісламістів

Про це в ефірі французького телеканалу "І-Теле" повідомили представники адміністрації прем'єр-міністра Франції Манюэля Вальса, передає "ТАСС".

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"В ході ударів авіації Франції по Сирії знищено щонайменше шість французьких радикальних ісламістів", - розповіли вони.

Як повідомлялося, сирійська опозиція вийшла з мирних переговорів через агресію РФ.