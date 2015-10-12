ВПС Франції знищили в Сирії як мінімум 6 французьких ісламістів
10:08, 12 жовтня 2015Світ
74 0
Франція завдає авіаударів по позиціях бойовиків ІДІЛ.
REUTERS
Про це в ефірі французького телеканалу "І-Теле" повідомили представники адміністрації прем'єр-міністра Франції Манюэля Вальса, передає "ТАСС".
Читайте такожУ Росії випустять посібник "Ввічливі люди" для боротьби з нецензурною лексикою в армії
"В ході ударів авіації Франції по Сирії знищено щонайменше шість французьких радикальних ісламістів", - розповіли вони.
Як повідомлялося, сирійська опозиція вийшла з мирних переговорів через агресію РФ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter