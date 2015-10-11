Путін: Завданням Росії в Сирії є "стабілізація законної влади" - BBC

"Наше завдання полягає в тому, щоб стабілізувати законну владу і створити умови для пошуку політичного компромісу", - сказав він в інтерв'ю на телеканалі "Росія-1", передає BBC Україна.

Путін додав, що Росія не має наміру "вплутуватися в міжрелігійні конфлікти в Сирії".

"Ми в Сирії в жодному разі не хочемо вплутуватися в будь-які міжрелігійні конфлікти. Ми взагалі не робимо різниці між шиїтами та сунітами", - сказав Путін.

Російський лідер вчергове виключив можливість використання Збройних сил РФ у наземній операції в Сирії.

"Це виключено. Що б не сталося, ми не збираємося цього робити, і наші сирійські друзі про це знають", - сказав він.

За словами Путіна, російські військові серйозно готувалися до операції в Сирії.

"Ми проводили попередні заходи, які полягали в тому, що ми зосередили в потрібному нам місці і в потрібний час достатню кількість сил і засобів. Ми проводили наполегливо і тривалий час розвідку з космосу і з повітря. Ми зіставляли різні види одержуваної інформації", - пояснив він.

Крім цього, Путін заявив, що Росія має ракети дальністю ураження в 4,5 тис. км, подібні тим, що є у США.

Він підкреслив, що йдеться про зброю повітряного базування, тож Росії може завдавати ударів на таку відстань зі свого повітряного простору.

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Повідомлялося, що з 30 вересня Росія почала завдавати точкових авіаударів по об'єктах в Сирії.

США, Британія та інші країни НАТО заявляють, що з усіх авіаударів, що їх російські сили завдали по території Сирії, лише одиниці припали на позиції джихадистів з угрупування "Ісламська держава", у той час як основною метою російських військових була помірна опозиція до сирійського президента Башара Асада.

Росія відкидає ці звинувачення і стверджує, що бореться лише з тими угрупуваннями, які визнані в самій Росії терористичними, зокрема, з "Ісламською державою".

Оголошуючи про початок військової кампанії в Сирії, президент Путін заявив, що Кремль отримав відповідне прохання від Башара Асада.