У МЗС Великобританії назвали відповідального за загибель 250 тисяч громадян Сирії

15:19, 12 жовтня 2015
Світ
1413 0

Президент Сирії Башар Аль-Асад найбільше відповідальний за загибель 250 тис. громадян цієї країни.

REUTERS

Про це міністр закордонних справ Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Філіп Хеммонд написав у Twitter.

"Асад несе найбільшу відповідальність за загибель 250 тис. людей та мільйони переміщених", - заявив Хеммонд.

У зв'язку з цим він зазначив, що Асад не може бути партнером у боротьбі з бойовиками "Ісламської держави" або частиною майбутнього Сирії.

Читайте такожЗміцнивши Асада, Путін хоче запобігти можливість революції в РФ - лауреат Пулітцерівської премії

Як повідомляв УНІАН, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили завдають авіаударів на території Сирії по нібито позиціях "Ісламської держави".

За повідомленнями ЗМІ, авіаудари РФ у Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.

З 2011 року у Сирії триває громадянська війна. Повстанці воюють за повалення режиму Асада.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter