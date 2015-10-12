У МЗС Великобританії назвали відповідального за загибель 250 тисяч громадян Сирії

Про це міністр закордонних справ Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Філіп Хеммонд написав у Twitter.

"Асад несе найбільшу відповідальність за загибель 250 тис. людей та мільйони переміщених", - заявив Хеммонд.

У зв'язку з цим він зазначив, що Асад не може бути партнером у боротьбі з бойовиками "Ісламської держави" або частиною майбутнього Сирії.

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Як повідомляв УНІАН, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили завдають авіаударів на території Сирії по нібито позиціях "Ісламської держави".

За повідомленнями ЗМІ, авіаудари РФ у Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.

З 2011 року у Сирії триває громадянська війна. Повстанці воюють за повалення режиму Асада.