Росія завдала авіаударів у чотирьох провінціях Сирії

Про це повідомив офіційний представник Міністерства оборони Росії Ігор Конашенков, повідомляє ТАСС.

За його словами, бойові вильоти відбувалися у провінціях Хомс, Хама, Латакія і Ідліб літаками Су-24М, Су-25СМ і Су-34.

Як повідомляв УНІАН, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили наносять авіаудари на території Сирії по нібито позиціях "Ісламської держави".

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За повідомленнями ЗМІ, авіаудари РФ в Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.

7 жовтня під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу говорилося, що Росія завдала ракетних ударів по Сирії, використовуючи флот на Каспійському морі.