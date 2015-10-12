Снігопади в Румунії паралізували траси та залізницю (фото)
16:59, 12 жовтня 2015Світ
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Через негоду на півночі країни відбулися численні ДТП, на дорогах утворилися затори.
На півночі країни відбулися численні ДТП @Nicorel
Десятки населених пунктів в Румунії знеструмлено через снігопади.
Місцями глибина снігу сягає 15 сантиметрів, передає RTR.Moldova.
Через негоду на півночі країни відбулися численні ДТП, на дорогах утворилися затори. Через дерева, які впали на рейки, було припинено рух поїздів.
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Румунські метеорологи залишили в силі помаранчевий код небезпеки у зв'язку зі снігопадами у повіті Сучава і в гірських районах повіту Нямц. На південному сході Румунії оголошено жовтий код у зв'язку з проливними дощами.
В Румунії почалася зима / @Nicorel
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