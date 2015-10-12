У Львові випав перший сніг (фоторепортаж)

Сьогодні, 12 жовтня, у Львові випав перший сніг.

За повідомленням гідрометцентру, місцями на заході можлива ожеледь і налипання мокрого снігу.

Сьогодні на всій території України вдень очікується 5-8° тепла. На Півдні і в Криму – 11-13°. Вночі температура опуститься до 1-3° морозу.

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У північних та східних областях буде ясно, можлива мінлива хмарність. На Півдні – сніг і дощі.

Вдень 12 жовтня в Карпатах та на Прикарпатті місцями буде хмарно, очікуються сильні опади.

У західному регіоні очікується налипання мокрого снігу, місцями ожеледь; у південній частині України місцями сильні дощі, пориви вітру 17-22 м/с, місцями 25 м/сек.