Російські льотчики торгують у Сирії контрабандною їжею та алкоголем - розвідка

Цю інформацію оприлюднило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

"Встановлено факти зловживання службовим становищем льотним складом літаків військово-транспортної авіації ПКС ЗС РФ. Зокрема, на борту літаків до Сирії перевозяться продукти харчування і алкоголь з метою подальшої реалізації", - йдеться у повідомленні ГУР.

Читайте такожОбама: інтервенція Росії в Сирії націлена на порятунок АсадаРаніше сьогодні УНІАН повідомляв, що літаки зі складу авіагрупи повітряно-космічних сил Росії за минулу добу здійснили 55 бойових вильотів проти 53 об'єктів бойовиків «Ісламської держави» в Сирії.

Зазначається, що бойові вильоти відбувалися у провінціях Хомс, Хама, Латакія і Ідліб літаками Су-24М, Су-25СМ і Су-34.