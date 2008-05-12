Путін затьмарив Медведєва - Financial Times

09:17, 12 травня 2008
Світ
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Президентові довелося сидіти і слухати

Прем`єр-міністр Росії Володимир Путін забрав сяйво слави і вітальні вигуки у президента країни Дмитра Медведєва. Як пише газета The Financial Times, під час виступу Путіна в Державній думі Медведєву доводилося сидіти і слухати, як Путін розгортає програму своїх дій на багато років. Як вважають експерти, тим самим Путін дав зрозуміти, що він ще довго залишатиметься при владі. 

Газета.ру

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