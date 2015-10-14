США нарахували до 30 тисяч бойовиків ІД в Сирії та Іраку

Про це заявив у вівторок на брифінгу представник центрального командування США на Близькому Сході полковник Стів Уоррен, передають РИА Новости.

"За нашими оцінками, там (в районі бойових дій) знаходяться від 20 до 30 тисяч ворожих бійців", - сказав Уоррен.

У той же час він не став коментувати дані, які навели журналісти, що за весь час операції США і їх союзників проти ІД були знищені близько 20 тисяч бойовиків.

Читайте також"Ісламська держава" оголосила джихад проти Росії і США

"Все, що я можу вам сказати, це те, що ми знищили бойовиків так швидко, як вони (лідери ІД) змогли їх завербувати", — сказав Уоррен.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Росії Володимир Путін звинуватив владу США в небажанні співпрацювати з російськими військовими в питанні операції в Сирії.