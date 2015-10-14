Росія повідомила про удари по декількох цілях у Сирії

Як стверджує Конашенков, авіанальоти були успішними і дозволили знищити кілька об'єктів екстремістського руху "Ісламська держава", повідомляє Російська служба ВВС.

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"За 13 кілометрів від Алеппо удару з повітря піддалися ремонтні майстерні, де проводились роботи по відновленню броньованої техніки та встановлення на автомобілі високої прохідності мінометів, великокаліберних кулеметів, а також зенітних установок ЗУ-23", - заявив представник міноборони РФ.

Також, за словами Конашенкова, нанесені удари в провінціях Хама і Латакія - зокрема, в околицях міста Дейр-ез-Зор.

Незалежного підтвердження цієї інформації немає.

Представники ряду країн Заходу і Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун, критикуючи дії Кремля в Сирії, вже не раз заявляли, що втручання Росії в сирійський конфлікт призведе лише до його ескалації.