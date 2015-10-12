В Іраку внаслідок авіаудару поранено лідера ІДІЛ - ЗМІ

Про це повідомляє іранське державне інформагентство IRNA з посиланням на джерела, передає Українська правда.

Наголошується, що при підриві автомобілів загинули найближчий помічник аль-Багдаді Абу Умар аш-Шишані та командири бойовиків Абу Аніс аль-Сурі, Абу Саїд аль-Карбулі, а також терорист на прізвисько "Омар".

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Як повідомляв УНІАН, ВПС Іраку завдали удару по конвою лідера радикального угруповання "Ісламська держава" (ІД) Абу Бакра аль-Багдаді в провінції Анбар на заході країни. Удар було нанесено у відповідності з точними розвідданими і координувався військовим командуванням.