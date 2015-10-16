Прем'єр Угорщини знову "пройшовся" по мусульманах

За повідомленнями іноземних ЗМІ, про це Орбан заявив в інтерв'ю німецькому тижневику "Фокус".

"Іслам ніколи не був частиною Європи, він прийшов до нас", - зазначив угорський прем'єр, коментуючи ситуацію з біженцями в Європі, переважна більшість з яких є мусульманами.

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При цьому він визнав, що десятки тисяч турецьких мігрантів в Німеччині, які приїздили з 1960-х років у пошуках роботи, тепер "належать німецькій історії і, отже, теж є Європою".

"Але духовно іслам ніколи не був частиною Європи. Це звід правил іншого світу", - сказав Орбан.

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Він також розкритикував Німеччину і Францію за відмову висловлювати "будь-які сумніви" щодо необхідності створення мультикультурного суспільства.

"Ми в Угорщині вирішуємо, що ми хочемо чи не хочемо. Цього ми не хочемо", - підкреслив прем'єр.

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Орбан також висловив думку, що більшість осіб, які шукають притулку в ЄС, насправді економічні мігранти.

"Не кожен має право на життя в Німеччині або на життя в Угорщині. Це право тільки для тих, хто працював на цю країну", - вважає глава угорського уряду