Прем'єр Угорщини знову "пройшовся" по мусульманах
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у черговий раз розкритикував наплив мігрантів-мусульман у Європу і реакцію інших країн ЄС на нього, заявивши, що іслам ніколи не був частиною європейської культури.
За повідомленнями іноземних ЗМІ, про це Орбан заявив в інтерв'ю німецькому тижневику "Фокус".
"Іслам ніколи не був частиною Європи, він прийшов до нас", - зазначив угорський прем'єр, коментуючи ситуацію з біженцями в Європі, переважна більшість з яких є мусульманами.
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При цьому він визнав, що десятки тисяч турецьких мігрантів в Німеччині, які приїздили з 1960-х років у пошуках роботи, тепер "належать німецькій історії і, отже, теж є Європою".
"Але духовно іслам ніколи не був частиною Європи. Це звід правил іншого світу", - сказав Орбан.
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Він також розкритикував Німеччину і Францію за відмову висловлювати "будь-які сумніви" щодо необхідності створення мультикультурного суспільства.
"Ми в Угорщині вирішуємо, що ми хочемо чи не хочемо. Цього ми не хочемо", - підкреслив прем'єр.
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Орбан також висловив думку, що більшість осіб, які шукають притулку в ЄС, насправді економічні мігранти.
"Не кожен має право на життя в Німеччині або на життя в Угорщині. Це право тільки для тих, хто працював на цю країну", - вважає глава угорського уряду