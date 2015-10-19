У Туреччині встановили особу смертника, який здійснив кривавий теракт в Анкарі

Про це розповів в телеінтерв'ю прем'єр-міністр країни Ахмет Давутоглу, передає Бі-бі-сі.

З'ясування особи другого підривника триває, сказав прем'єр. За його словами, в рамках розслідування затримано 15 осіб, четверо з них заарештовані.

Нагадаємо, два вибухи сталися в столиці Туреччини під час "Маршу миру", багато хто з жертв були активістами Демократичної партії народів, яка відстоює права національних меншин, в тому числі курдів.

Читайте такожУ Туреччині заарештували 50 іноземців у зв'язку з кривавим терактом в Анкарі

За повідомленнями турецьких ЗМІ, слідство перевіряє версію про те, що виконавцями найкривавішого теракту в історії Туреччини були двоє юнаків родом з півдня країни, де сильні позиції ісламістів - в одного з них брат вже здійснив самопідрив у липні, а другий нещодавно двічі відвідав Сирію.