Норвегія відмовляється приймати російських біженців - AP

Про це повідомляє Associated Press.

Кількість мігрантів, які перетинають кордон двох країн на пропускному пункті у Стурскуге, продовжує збільшуватися. Багато переходять кордон на велосипедах та інших видах транспорту, так як пропускний пункт передбачає прохід на територію Норвегії тільки на транспортних засобах. Минулого тижня з 2 тис. прибулих в Норвегію біженців 500 осіб пройшли в країну через пропускний пункт в Стурскузі.

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За словами міністра юстиції країни Андерса Анундсена, імміграція в Норвегію «контролюється і жорстко регулюється», і важливо, щоб влада послали «чіткий сигнал» людям, яким не потрібна захист або у яких є законно оформлене проживання в Росії.

Анундсен зазначив, що працівниками було виявлено кілька випадків, коли люди приходили в країну, маючи «сильні зв'язки з Росією через подвійне громадянство, право на проживання чи візи».

Як повідомляв УНІАН, норвезькі прикордонники попереджають російських таксистів, що можуть закрити їм візи на в'їзд в країну, якщо ті не перестануть возити через кордон сирійських біженців.