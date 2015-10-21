В Росії називають "провокацією" наміри Естонії розширити військовий аеродром

Про це йдеться в коментарі Міністерства закордонних справ РФ.

"У світлі постійних спекуляцій про необхідність розгортання додаткової постійної військової присутності країн - членів альянсу і, насамперед, США на "східному фланзі" блоку розглядаємо анонсовані приготування як відверто провокаційний крок, що переслідує своєю метою дестабілізацію обстановки в одному з традиційно найбільш стабільних з точки зору військової безпеки регіонів Європи", - йдеться в повідомленні.

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Також МЗС РФ висловив подив тим, "з якою легкістю" Естонія жертвує цивільними об'єктами заради взятого в НАТО курсу на "форсовану мілітаризацію Прибалтики".

Раніше УНІАН повідомляв, що аеророзвідка полку «Дніпро-1» зафіксувала російську військову техніку на кордоні з тимчасово окупованих Кримом.