Екс-голову Генасамблеї ООН звинувачено у корупції

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Ті ж звинувачення пред'явлені девелоперу-мільярдерові з Макао Ин Лап Сэну і трьом іншим підприємцям, які, як стверджує сторона звинувачення, отримали цей хабар.

Згідно з даними прокуратури, Еш прийняв подарунки від групи китайських бізнесменів в нагороду за лобіювання їх інтересів.

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61-річний дипломат виконував обов'язки голови Генасамблеї ООН з вересня 2013-го по вересень 2014 року.

Звинувачення стверджує, що Еш витрачав отриману винагороду на розкішний відпустку, дизайнерський одяг і годинник Rolex.

У разі визнання його винним заарештованому на початку жовтня Ешу загрожує до 6 років позбавлення волі.

Разом з ним до суду притягнуто 48-річний Френсіс Лоренцо, заступник делегата Домініканської Республіки в ООН, 27-річний Джеф Інь, 57-річна Шивэй Янь і 52-річна Хейді Хун Пао.