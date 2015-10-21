Екс-голову Генасамблеї ООН звинувачено у корупції
Велике журі присяжних у Нью-Йорку пред'явило колишньому голові Генеральної асамблеї ООН, повноважному представнику Антигуа і Барбуда при організації Джону Ешу обвинувачення в отриманні хабара у розмірі 1,3 млн доларів.
Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
Ті ж звинувачення пред'явлені девелоперу-мільярдерові з Макао Ин Лап Сэну і трьом іншим підприємцям, які, як стверджує сторона звинувачення, отримали цей хабар.
Згідно з даними прокуратури, Еш прийняв подарунки від групи китайських бізнесменів в нагороду за лобіювання їх інтересів.
Читайте такожСуд встановив арештованому екс-голови ГА ООН Джону Ешу заставу в розмірі $1 мільйон
61-річний дипломат виконував обов'язки голови Генасамблеї ООН з вересня 2013-го по вересень 2014 року.
Звинувачення стверджує, що Еш витрачав отриману винагороду на розкішний відпустку, дизайнерський одяг і годинник Rolex.
У разі визнання його винним заарештованому на початку жовтня Ешу загрожує до 6 років позбавлення волі.
Разом з ним до суду притягнуто 48-річний Френсіс Лоренцо, заступник делегата Домініканської Республіки в ООН, 27-річний Джеф Інь, 57-річна Шивэй Янь і 52-річна Хейді Хун Пао.