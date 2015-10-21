Екс-голову Генасамблеї ООН звинувачено у корупції

03:49, 21 жовтня 2015
Світ
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Велике журі присяжних у Нью-Йорку пред'явило колишньому голові Генеральної асамблеї ООН, повноважному представнику Антигуа і Барбуда при організації Джону Ешу обвинувачення в отриманні хабара у розмірі 1,3 млн доларів.

REUTERS

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Ті ж звинувачення пред'явлені девелоперу-мільярдерові з Макао Ин Лап Сэну і трьом іншим підприємцям, які, як стверджує сторона звинувачення, отримали цей хабар.

Згідно з даними прокуратури, Еш прийняв подарунки від групи китайських бізнесменів в нагороду за лобіювання їх інтересів.

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61-річний дипломат виконував обов'язки голови Генасамблеї ООН з вересня 2013-го по вересень 2014 року.

Звинувачення стверджує, що Еш витрачав отриману винагороду на розкішний відпустку, дизайнерський одяг і годинник Rolex.

У разі визнання його винним заарештованому на початку жовтня Ешу загрожує до 6 років позбавлення волі.

Разом з ним до суду притягнуто 48-річний Френсіс Лоренцо, заступник делегата Домініканської Республіки в ООН, 27-річний Джеф Інь, 57-річна Шивэй Янь і 52-річна Хейді Хун Пао.

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