Винищувачі НАТО завтра здійснять низькі польоти над Естонією

Винищувачі Eurofighter Typhoon ВПС Німеччини в середу здійснять низькі польоти над Естонією.

Про це повідомляє Postimees.

Як повідомляється, два винищувачі Eurofighter Typhoon між 11.30 і 12.45 і два винищувачі між 15.30 і 16.45 пролетять над півднем Пярнумаа, Вільяндімаа, а також над Центральною і Західною Естонією.

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Такі польоти проходять на висоті не нижче 152 м і переважно далеко від населених пунктів.

Країни-члени НАТО виділяють певні частини свого повітряного простору на проведення навчань і маневрів військово-повітряних сил, в тому числі низьких польотів.

ВПС Німеччини змінили ВПС Великобританії в місії Повітряної поліції країн Балтії 25 серпня. На авіабазі Шяуляй в Литві зараз дислокується авіазагін ВПС Угорщини, який включає шведські винищувачі Saab JAS 39 Gripen.