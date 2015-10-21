Сирійські повстанці попросили у Заходу ракетні комплекси "Стінгер" для захисту від Росії

Про це повідомляє The Times.

Згідно з повідомленням, боєць опозиційної "Вільної сирійської армії" Абу Омар заявив, що повстанцям потрібні зенітні ракети, "як дитині потрібно материнське молоко".

"Це дало б нам величезну перевагу і допомогло б виграти війну", - зазначив бойовик.

Варто відзначити, що "Стінгери" здатні вражати повітряні цілі на висоті до 4 км при дальності до 5 км.

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Як повідомляв УНІАН, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили завдають авіаударів по території Сирії по нібито позиціях "Ісламської держави". Захід заявляє, що Росія також наносить удари по позиціях повстанцям, які борються проти режиму Асада.

За повідомленнями ЗМІ, авіаудари РФ в Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.