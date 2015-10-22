Рейтинг Путіна "злетів" до позначки 90%

Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦВГМ) представляє рейтинг схвалення роботи президента Росії.

Рейтинг схвалення діяльності Володимира Путінасеред росіян встановив новий рекорд – 89,9%.

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"Показник оновив попередній максимум, зафіксований в червні 2015 р. (у середньому за місяць – 89,1). Настільки високий рівень схвалення роботи президента Росії зафіксований, в першу чергу, в зв'язку з подіями в Сирії, авіаударами російської авіації по позиціях терористів (ці події назвали головними за минулий тиждень 26% респондентів)", - йдеться в повідомленні.

Ініціативне всеросійське опитування ВЦВГД проведене 17-18 жовтня 2015 р. Опитано 1600 чоловік в 130 населених пунктах в 46 областях, краях і республіках Росії.