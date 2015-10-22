У Сирії вбито ватажка "Імарату Кавказ" - ЗМІ

Як передає "Лента.ру", ім'я бойовика при цьому не уточнюється.

Повідомляється, що крім ліквідації лідера екстремістської організації, сирійська армія звільнила п'ять населених пунктів поблизу Алеппо.

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За словами представника сирійської армії, після потужної артилерійської підготовки урядові війська вибили ворога з міста Кфар-Абіда, а також селищ Блас, Джоузат-ель-Джаххаш, Шейх-Кейкан і Дейр-Саліба. "Бойовики в паніці відступають, їх оборонні лінії прорвано. Війська відновлюють контроль над районами, прилеглими до стратегічного шосе Дамаск — Алеппо", — уточнив офіцер.

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У 2015 році ватажки "Імарату Кавказ" змінювалися вже неодноразово. Так, у квітні під час спецоперації в Дагестані російські силовики ликвідували Аліасхаба Кебекова, що став лідером угруповання в 2014 році після ліквідації Доку Умарова. Магомед Сулейманов, який очолив "Імарат" після Кебекова, був убитий 11 серпня, а зайняв його місце Магомед Абдуллаєв - 16 серпня.

"Імарат Кавказ" — ісламістська терористична мережа, що діє на Північному Кавказі. У червні бойовики організації принесли присягу "Ісламській державі", що проголосила створення свого вілаята (провінції) в даному регіоні.