Війська Асада за підтримки російської авіації взяли під контроль низку населених пунктів у районі Алеппо

Про це повідомили у прес-службі Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

Підрозділи збройних сил Сирії за підтримки авіації Росії не припиняють наступальних дій у провінціях Алеппо та Дамаск, у результаті яких взято під контроль низку населених пунктів у районі Алеппо.

Зазначається, що протягом доби основні зусилля військ Асада були зосереджені на розблокуванні частини стратегічної автостради Дамаск-Алеппо з метою логістичного забезпечення підрозділів ЗС Сирії.

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Також командуванням ЗС РФ продовжуються заходи з нарощування і забезпечення своїх військ на території Сирії: протягом доби військово-транспортні літаки Ан-124 та Іл-76 виконали два літако-рейси до авіабази Хмеймім. Крім того, великий десантний корабель “Ямал” Чорноморського флоту пройшов протоку Босфор та здійснює перехід до узбережжя Сирії.

Наголошується, що протягом доби здійснено 55 вильотів російської авіації та завдано ракетно-бомбових ударів по 60 об’єктах на території Сирії.