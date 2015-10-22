Росія заявляє, що ряд лідерів бойовиків в Афганістані і Пакистані присягнули ІД

Ряд лідерів бойовиків в Афганістані і Пакистані принесли присягу "Ісламській державі" (ІД), заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає РИА Новости.

"Мова йде не стільки про живий приток терористів, бойовиків ІДІЛ в Афганістан і Пакистан, але про те, що деякі польові командири терористичних угруповань, які воюють в так званій зоні Афпака висловлюють свою підтримку "Ісламській державі" або навіть вже присягнули на вірність її лідеру, як ви знаєте, його звуть Абу Бакр аль-Багдаді", - сказала вона на брифінгу в четвер.

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За словами Захарової, "у березні 2015 року лідер терористичного ісламського руху "Узбекистан" Усман Газі приніс присягу Абу Бакру, про те ж заявили, за наявними даними, бойовики "Хізб ут-Тахріру".

"Ті ж процеси йдуть і в Пакистані. Є відомості, що понад півтори тисячі бойовиків руху "Талібан" і радикального угруповання "Лашкар-Тайба" та "Джангві" діють тепер в інтересах "Ісламської держави". Робиться це, як ми вважаємо, в цілях видимого приєднання до якогось більш просунутого або більш модного бренду екстремізму. Але гірше інше, у цій обстановці терористичні угруповання можуть почати намагатися перевести своє протистояння в змагання із жорстокості і насильства", - зазначила Захарова.