"Ісламська держава" вперше прийняла присягу бойовиків з Кавказу
21:47, 23 червня 2015Світ
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"Ісламська держава" прийняла присягу бойовиків збройного угруповання "Імарат Кавказ".
REUTERS
Це перший випадок, коли "Ісламська держава" офіційно відреагувала на рішення джихадистів з інших регіонів принести угрупованню клятву вірності, передає Бі-бі-сі.
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Минулого тижня в мережі з'явився аудіозапис, в якому оголошувалося про вірність "Ісламській державі" бойовиків, що входять у підрозділи визнані у Росії терористичним угрупованням "Імарат Кавказ" в Чечні, Інгушетії, Дагестані, Кабардино-Балкарії та Карачаєво-Черкесії.
Повідомляється, що до цього основна група джихадистів в Чечні критично ставилася до "Ісламської держави".
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