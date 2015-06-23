"Ісламська держава" вперше прийняла присягу бойовиків з Кавказу

Це перший випадок, коли "Ісламська держава" офіційно відреагувала на рішення джихадистів з інших регіонів принести угрупованню клятву вірності, передає Бі-бі-сі.

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Минулого тижня в мережі з'явився аудіозапис, в якому оголошувалося про вірність "Ісламській державі" бойовиків, що входять у підрозділи визнані у Росії терористичним угрупованням "Імарат Кавказ" в Чечні, Інгушетії, Дагестані, Кабардино-Балкарії та Карачаєво-Черкесії.

Повідомляється, що до цього основна група джихадистів в Чечні критично ставилася до "Ісламської держави".