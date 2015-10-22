Нападник на школярів у Швеції помер у лікарні

Чоловік, який здійснив напад в школі в Швеції і отримав вогнепальні поранення при затриманні, помер в лікарні, повідомив представник поліції міста Тролльхеттан Торд Харальдссон, передає РИА Новости.

"Той, хто скоїв злочин, помер", — заявив він.

Раніше шведські ЗМІ повідомили, що вранці в четвер молодик в масці, у якого в руках був або великий ніж або щось схоже на меч", зайшов у кафе, що належить до школі міста Тролльхеттан Західної Швеції, і поранив чотирьох осіб — двох дорослих і двох хлопчиків 12 і 15 років. Один з дорослих, який виявився вчителем, а також один підліток померли.

Читайте такожУ Швеції озброєний мечем чоловік напав на школу. Одна людина загинула, 5 поранені (фото)

За даними поліції, нападнику було 20 років, про його мотиви поки нічого не відомо.

"Цей день — чорний для Швеції. Я думками з жертвами і їх сім'ями, учнями і вчителями, зі всім постраждалим суспільством. Слів не вистачить описати те, що вони зараз переживають", — заявив глава уряду Швеції Стефан Левен, коментуючи подію у повідомленні для преси.