Путін про війну з ІДІЛ: США ведуть подвійну гру для повалення неугодних режимів
19:29, 22 жовтня 2015Світ
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Президент РФ Володимир Путін заявив, що коаліція на чолі з США не добилася успіхів в боротьбі з «Ісламською державою».
REUTERS
Про це повідомляє "Газета.Ru".
«Чому коаліція не добилася успіхів в боротьбі з ІД? Тому що США вели подвійну гру, використовуючи частину терористів для повалення неугодних режимів. Оголошувати про боротьбу з терористами і одночасно намагатися використовувати частину з них для того, щоб розставити фігури на близькосхідній дошці в своїх інтересах. Як здається, в своїх інтересах», - заявив Путін.
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Як повідомляв УНІАН, раніше Путін заявив, що конкуренція держав може призвести до "драматичних зривів".
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