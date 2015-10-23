ЗМІ: у Чилі почав діяти закон, що дозволяє одностатеві цивільні союзи

За даними місцевих ЗМІ, заяви вже подали близько 500 пар, передає ТАСС.

Законопроект був схвалений парламентом Чилі в січні цього року. За нього проголосували 86 депутатів нижньої палати парламенту, проти - 23. Потім документ був підписаний главою держави.

Чилі стала третьою країною в Південній Америці, що узаконила цивільні союзи для одностатевих пар. Раніше подібна форма реєстрації відносин була прийнята у Колумбії та Еквадорі. У ще трьох країнах континенту - в Бразилії, Аргентині та Уругваї - дозволені одностатеві шлюби.

Читайте такожЄвропейський суд: Італія порушує право на одностатевий шлюб - BBC

Тим не менш, законодавство Чилі залишається досить консервативним. У країні заборонені всі без винятку аборти. Розлучення в Чилі були дозволені лише у 2004 році.