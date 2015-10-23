З'явилися фото та відео з місця наймасштабнішої за останні 33 роки ДТП у Франції

ДТП сталася вранці на вузькій дорозі місцевого значення поблизу міста Лібурн (департамент Жиронда). Унаслідок зіткнення на великій швидкості обидва транспортні засоби загорілися.

Наразі відомо про 42 жертви ДТП, які не змогли вибратися з палаючого салону.

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Більшість загиблих - люди літнього віку, які прямували на екскурсію. Живими залишилися не більше восьми осіб, троє з них отримали поранення.

Також в інтернеті з'являються відео, зроблені неподалік від місця моторошної ДТП.