З'явилися фото та відео з місця наймасштабнішої за останні 33 роки ДТП у Франції
13:09, 23 жовтня 2015Світ
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У мережі з'явилися фото наймасштабнішої за останні 33 роки ДТП на південному заході Франції.
Унаслідок ДТП загинули 42 особи / twitter.com/Bleu_Gironde
ДТП сталася вранці на вузькій дорозі місцевого значення поблизу міста Лібурн (департамент Жиронда). Унаслідок зіткнення на великій швидкості обидва транспортні засоби загорілися.
bfmtv.com
Наразі відомо про 42 жертви ДТП, які не змогли вибратися з палаючого салону.
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Більшість загиблих - люди літнього віку, які прямували на екскурсію. Живими залишилися не більше восьми осіб, троє з них отримали поранення.
api.fidji.lefigaro.fr
Також в інтернеті з'являються відео, зроблені неподалік від місця моторошної ДТП.
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