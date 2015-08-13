Новий ватажок "Боко Харам" готовий до переговорів з владою Нігерії

Однак президент Чаду не повідомив, що стало з попереднім лідером "Боко Харам" - Абубакаром Шека. Тривала публічна відсутність Шека стала причиною виникнення чуток про його насильницьку смерть.

Також Ідріс Дебі зазначив, що Махамат Дауд готовий до переговорів з владою Нігерії, пише ZN.UA.

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Разом з армією сусідніх Нігеру і Камеруну, військові Чада надають Нігерії істотну допомогу в боротьбі з ісламістами "Боко Харам".

2 серпня на північному сході Нігерії в селі Маларі бойовики терористичного угруповання "Боко Харам" вбили не менше 13 осіб і ще 27 поранені.

На початку липня бойовики "Боко Харам" вбили близько 150 людей на північному сході Нігерії. Кілька сіл в штаті Борно були жорстоко атаковані бойовиками. Багато будинків в даних населених пунктах були знищені, а деяких людей терористи "Боко Харам" убивали прямо у мечетях.