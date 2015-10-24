Генсек ООН засудив теракти в Пакистані

Генсек ООН Пан Гі Мун засудив терористичні акти останніх днів, які сталися в Пакистані.

Жертвами бойовиків у результаті декількох терактів в провінціях Белуджистан і Сінд стали понад 40 людей, в їх числі є діти, пише Gazeta.ru.

Генеральний секретар нагадує, що ніхто не може виправдати тероризм. Він закликає уряд Пакистану прийняти всі необхідні заходи для притягнення до відповідальності виконавців цих жахливих злочинів і зробити все можливе для захисту населення, в тому числі будь-яких меншин», — підкреслюється в розміщеному на сайті ООН комюніке.

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Пан Гі Мун висловив співчуття сім'ям загиблих та побажав скорішого одужання пораненим.

Раніше повідомлялося, що на півдні Пакистану в результаті вибуху загинули не менше 16 людей.